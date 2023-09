TotalEnergies pourrait investir dans des projets "verts" d'Adani, rapporte Bloomberg

TotalEnergies pourrait investir dans des projets "verts" d'Adani, rapporte Bloomberg













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a ouvert des discussions pour investir dans des projets d'énergie renouvelable de la filiale dédiée du conglomérat indien Adani, a vendredi rapporté Bloomberg, citant des personnes au fait du de la question. D'après les sources, a indiqué Bloomberg, cette démarche s'inscrit dans la volonté du groupe français de renforcer son portfolio d'actifs "verts". Il pourrait investir au total environ 700 millions de dollars dans des projets d'Adani Green, a indiqué l'une des sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de TotalEnergies. Les sources citées par Bloomberg ont précisé qu'aucune décision n'avait été prise pour l'heure. Il pourrait s'agir du premier accord conclu par TotalEnergies et Adani depuis que ce dernier a été plongé dans la tourmente par des accusations de fraude comptable en début d'année. Le groupe français avait dit en février dernier avoir une exposition "limitée" aux difficultés du groupe indien, avec lequel il a débuté en 2018 un partenariat stratégique qui a été étendu en 2020. (Rédigé par Jean Terzian)