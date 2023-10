TotalEnergies plafonnera le prix des carburants sur l'ensemble de l'année 2024, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - TotalEnergies prolongera sur toute l'année 2024 le plafonnement du prix des carburants qu'il commercialise dans ses stations-service en France, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur RTL. "Total a pris un engagement que je salue et qui sera maintenu en 2024", a-t-il dit. Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, "a pris l'engagement de maintenir ce plafonnement à 1,99 euro sur tous les carburants, sur toute l'année 2024", a-t-il précisé. Interrogé le 6 octobre dernier par le site d'information ActuLyon, Patrick Pouyanné a déclaré que TotalEnergies pourrait mettre fin à ce plafonnement annoncé en septembre dans un contexte de renchérissement du prix de l'énergie si l'Etat lui imposait de nouvelles taxes. (Bertrand Boucey et Nicolas Delame)