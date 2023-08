TotalEnergies plafonne le prix du carburant à 1,99 euro dans 2.200 stations en France

PARIS, 28 août (Reuters) - TotalEnergies a déclaré lundi qu'il poursuivait la mise en oeuvre de son engagement de plafonner le prix du carburant à 1,99 euro par litre en France jusqu'à la fin de l'année, avec 2.200 stations déjà concernées. "Aujourd'hui, 2.200 stations-service sur 3.400 bénéficient déjà de cette mesure puisque le prix d'au moins un carburant y est actuellement plafonné à 1,99EUR/l", déclare l'énergéticien dans un communiqué. TotalEnergies avait annoncé en février le plafonnement à 1,99 euro du prix de l'essence et du diesel dans l'ensemble de ses 3.400 stations à partir du 1er mars, et ce jusqu'à la fin de l'année. (Rédigé par Kate Entringer)