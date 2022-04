TotalEnergies : Nouvelle résolution climat soumise à l'AG par des actionnaires

PARIS, 14 avril (Reuters) - Un groupe d'actionnaires minoritaires de TotalEnergies présentera en assemblée générale une résolution demandant à l'entreprise de préciser ses efforts en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, selon le texte de la résolution obtenu par Reuters.

Le groupe porteur de cette résolution est composé de 12 actionnaires français coordonnés par Meeschaert AM, incluant OFI AM et La Financière de l'Échiquier et représentant environ 0,8% du capital, a-t-on appris auprès d'une source au fait du processus.

Dans leur texte, ils demandent notamment à TotalEnergies une série de précisions sur la baisse de ses émissions, à court (3 à 5 ans) et moyen terme (8 à 10 ans), ainsi que sur l'évolution de son mix énergétique et de ses "volumes de productions cibles" à ces échéances.

Cette résolution vient s'ajouter à une autre, portée par des actionnaires néerlandais, demandant plus globalement à TotalEnergies de se fixer des objectifs conformes à l'Accord de Paris sur le climat.

Meeschaert AM et La Financière de l'Échiquier et OFI AM n'ont pas commenté ces informations dans l'immédiat.

TotalEnergies a de son côté réaffirmé son engagement pris en mai 2021 de rendre compte de ses progrès réalisés "en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone" lors de sa prochaine AG du 25 mai.

Le groupe "soumettra donc son rapport Sustainability & Climate au vote consultatif de ses actionnaires", a rappelé un porte-parole, ajoutant que cette "démarche de type 'say on Climate' est innovante et un réel progrès au sein du CAC 40". (Reportage Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)