TotalEnergies minimise ses émissions de carbone, dit Greenpeace

par Juliette Portala

(Reuters) - TotalEnergies a minimisé significativement ses émissions de gaz à effet de serre en 2019, a indiqué mercredi Greenpeace France dans un communiqué.

L'organisation de défense de l'environnement estime que les émissions du groupe en 2019 seraient en fait quatre fois plus élevées que celles rapportées par l'entreprise.

TotalEnergies, l'un des plus grands producteurs de gaz et de pétrole au monde, a tenté de redorer son image en se lançant dans les énergies renouvelables et en mettant l'accent sur ses activités centrées sur les hydrocarbures, ce qui lui a valu d'être accusé de "greenwashing".

Greenpeace France a critiqué le manque de transparence du groupe, déclarant que ses activités pétrolières, gazières et de production et vente d'électricité avaient généré près de 1,64 milliard de tonnes de CO2 en 2019, là où le groupe faisait état de 455 millions de tonnes de CO2.

L'organisation a utilisé 2019 comme année de référence afin d'"éviter un éventuel impact lié à la crise sanitaire jusqu'en 2021" et s'est appuyée sur des informations publiques pour calculer les volumes de gaz à effet de serre émis par l'entreprise.

TotalEnergies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Les chiffres de Greenpeace sont fantaisistes (...) elle comptabilise plusieurs fois les mêmes émissions et met en cause la méthode de calcul de nos émissions de CO2. Nous contestons totalement leur analyse", a déclaré le groupe à France 2.

(Reportage Juliette Portala; version française Camille Raynaud)