TotalEnergies maintient ses rachats d'actions malgré un T2 en baisse

(Actualisé avec précisions) PARIS, 27 juillet (Reuters) - TotalEnergies a annoncé jeudi qu'il maintiendrait ses rachats d'actions à un niveau de 2 milliards de dollars au troisième trimestre malgré un recul de ses résultats sur la période avril-juin, marquée par la baisse des prix du gaz et des marges de raffinage. Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a confirmé dans un communiqué sa prévision d'investissements nets de 16 à 18 milliards de dollars cette année, dont 5 milliards dédiés aux "énergies bas carbone". TotalEnergies estime que la demande de produits pétroliers devrait être "soutenue par la période estivale et la reprise mondiale du transport aérien" et souligne que la reprise de la demande en Asie et la tension sur les capacités d'approvisionnement en Europe portent les prix du gaz européen à plus de 15 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Mbtu) sur le marché à terme. Le groupe anticipe en outre que son prix moyen de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait se situer entre 9 et 10 dollars/Mbtu au troisième trimestre, période au cours de laquelle il prévoit une production d'environ 2,5 millions de barils par jour (Mbep/j). TotalEnergies a enregistré sur la période avril-juin un résultat net ajusté de 5,0 milliards de dollars (-49%) et un Ebitda ajusté de 11,1 milliards (-41%), ainsi qu'une production de 2,471 Mbep/j, en repli de 10% après la déconsolidation de sa participation dans la société gazière russe Novatek. Selon un consensus établi par Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de 5,2 milliards de dollars. Le groupe a également confirmé la hausse de son acompte sur dividende, à 0,74 euro par action au titre du deuxième trimestre (+7,25%). (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)