TotalEnergies: Les livraisons de carburant restent bloquées dans les raffineries en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les expéditions de carburant restent bloquées dans les raffineries et les dépôts de TotalEnergies en France avec la poursuite pour la quatrième journée consécutive de la grève contre le projet du gouvernement de réforme des retraites, a indiqué vendredi à Reuters un porte-parole du groupe français. Le groupe a précisé qu'environ 40% des opérateurs postés vendredi matin poursuivaient le mouvement de grève. Par ailleurs, selon la CGT, la grève se poursuit sur le site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) d'Esso (groupe Exxon Mobil). (Reportage Forrest Crellin, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)