TotalEnergies : Le net ajusté baisse de 27% au T1 avec les prix

PARIS, 27 avril (Reuters) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en repli au titre du premier trimestre 2023, en raison de la baisse du prix des hydrocarbures, mais a annoncé un nouveau programme de rachats d'actions pouvant atteindre 2,0 milliards de dollars d'ici à fin juin. Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a enregistré au cours des trois premiers mois de l'année un résultat net ajusté de 6,5 milliards de dollars (-27%) et un Ebitda ajusté de 14,2 milliards (-19%), ainsi qu'une production de 2,524 millions de barils par jour (-11%). TotalEnergies a confirmé l'augmentation de ses acomptes sur dividende, avec un montant de 0,74 euro par action au titre du premier trimestre. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)