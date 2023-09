TotalEnergies : Lancement en vue d'un projet pétrolier au Suriname

PARIS (Reuters) - Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a déclaré mercredi qu'il se rendrait la semaine prochaine au Suriname et qu'il annoncerait à cette occasion une "bonne nouvelle" pour les projets pétroliers du groupe dans le pays d'Amérique du Sud. TotalEnergies est notamment l'opérateur du bloc 58, au large des côtes du Suriname, sur lequel il a annoncé une découverte "significative" de pétrole et de gaz associé en février 2022. "Nous disposons au Suriname d'un gisement de pétrole suffisamment important pour lancer un projet d'exploitation en eaux profondes, mais je révélerai tous les détails au président du Suriname", a déclaré Patrick Pouyanné lors d'une conférence organisée par Barclays. Le PDG a également dit qu'il devrait annoncer de nouveaux détails sur les travaux d'exploration en cours de TotalEnergies en Namibie lors de la prochaine journée investisseurs du groupe, organisée à New York le 27 septembre. Alors que TotalEnergies s'est engagé à distribuer 35 à 40% de son cash-flow aux actionnaires "à travers les cycles", avec un niveau supérieur à 40% cette année, Patrick Pouyanné a en outre déclaré que ce niveau faisait l'objet d'un débat au sein du groupe, "positivement", en vue de la journée investisseurs. (Reportage Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)