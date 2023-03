TotalEnergies : La grève se poursuit dans les raffineries en France, les expéditions interrompues

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les expéditions de carburant sont interrompues mercredi dans les raffineries de TotalEnergies en France en raison de la poursuite de la grève contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, a déclaré un porte-parole du groupe français. Sur les 269 opérateurs postés mercredi matin sur les sites de TotalEnergies, 54% d'entre eux étaient en grève, a précisé le porte-parole, ajoutant que certains dépôts étaient aussi bloqués, sans plus de précisions. La CGT a de son côté fait savoir que les grèves se poursuivaient aussi dans les deux raffineries Esso (groupe Exxon Mobil) à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) et à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), entraînant l'arrêt des livraisons de carburant. Le syndicat a précisé qu'à Fos-sur-Mer, 90% des salariés étaient actuellement en grève, tandis que le taux de grévistes était de 20% à Port-Jérôme-sur-Seine. Le gouvernement n'entend pas pour autant à ce stade procéder à des réquisitions de carburant, a dit son porte-parole. "Il y a depuis hier des situations de blocage devant certains centres de dépôt, les raffineries ne sont pas à l'arrêt à l'heure à laquelle je vous parle en tout cas", a déclaré Olivier Véran sur RTL. "On n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions", a-t-il ajouté. Mardi, la sixième journée de mobilisation en France contre le projet de réforme des retraites a été très suivie, dans la rue et les transports notamment. D'après les données du ministère de l'Intérieur, quelque 1,28 million de personnes ont manifesté à travers le pays, dont 81.000 à Paris. La CGT, qui a salué une "mobilisation historique", a fait état de 3,5 millions de manifestants, dont 700.000 dans la capitale. (Reportage Benjamin Mallet et Forrest Crellin, avec Matthieu Protard)