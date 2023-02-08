TotalEnergies : "La demande pétrolière pourrait atteindre un record en 2023"
PARIS, 8 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies SE, a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes:
* QUE LA DEMANDE DE PÉTROLE CONTINUE DE PROGRESSER, DEVRAIT ATTEINDRE UN RECORD EN 2023
* QU'IL NE SERAIT PAS SURPRIS DE VOIR LE BARIL REVENIR À 100 DOLLARS
* QUE DES TENSIONS SONT POSSIBLES SUR LE MARCHÉ DU GNL MI-2023
* QUE LES DÉCOUVERTES DE PÉTROLE EN NAMIBIE POURRAIENT ÊTRE UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
* QUE TOTALENERGIES ENVISAGE D'INTRODUIRE EN BOURSE SA FILIALE TOTALENERGIES EP CANADA AU S2
* QUE TOTALENERGIES A REÇU DES DIVIDENDES DE YAMAL LNG EN 2022 MAIS CELA DEVIENT DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
* QUE TOTALENERGIES EST SATISFAIT DES RÉSULTATS DE SON PARTENARIAT AVEC ADANI JUSQU'À PRÉSENT
* QUE TOTALENERGIES ÉTUDIE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DANS LE GNL AUX ETATS-UNIS
* QUE TOTALENERGIES PRENDRA SON TEMPS POUR RELANCER MOZAMBIQUE LNG S'IL CONSTATE DES HAUSSES DE COÛTS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
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