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TotalEnergies : "La demande pétrolière pourrait atteindre un record en 2023"

TotalEnergies : "La demande pétrolière pourrait atteindre un record en 2023"

PARIS, 8 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies SE, a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes:

* QUE LA DEMANDE DE PÉTROLE CONTINUE DE PROGRESSER, DEVRAIT ATTEINDRE UN RECORD EN 2023

* QU'IL NE SERAIT PAS SURPRIS DE VOIR LE BARIL REVENIR À 100 DOLLARS

* QUE DES TENSIONS SONT POSSIBLES SUR LE MARCHÉ DU GNL MI-2023

* QUE LES DÉCOUVERTES DE PÉTROLE EN NAMIBIE POURRAIENT ÊTRE UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

* QUE TOTALENERGIES ENVISAGE D'INTRODUIRE EN BOURSE SA FILIALE TOTALENERGIES EP CANADA AU S2

* QUE TOTALENERGIES A REÇU DES DIVIDENDES DE YAMAL LNG EN 2022 MAIS CELA DEVIENT DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

* QUE TOTALENERGIES EST SATISFAIT DES RÉSULTATS DE SON PARTENARIAT AVEC ADANI JUSQU'À PRÉSENT

* QUE TOTALENERGIES ÉTUDIE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DANS LE GNL AUX ETATS-UNIS

* QUE TOTALENERGIES PRENDRA SON TEMPS POUR RELANCER MOZAMBIQUE LNG S'IL CONSTATE DES HAUSSES DE COÛTS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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