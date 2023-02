TotalEnergies : "La demande pétrolière pourrait atteindre un record en 2023"

PARIS, 8 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies SE, a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes: * QUE LA DEMANDE DE PÉTROLE CONTINUE DE PROGRESSER, DEVRAIT ATTEINDRE UN RECORD EN 2023 * QU'IL NE SERAIT PAS SURPRIS DE VOIR LE BARIL REVENIR À 100 DOLLARS * QUE DES TENSIONS SONT POSSIBLES SUR LE MARCHÉ DU GNL MI-2023 * QUE LES DÉCOUVERTES DE PÉTROLE EN NAMIBIE POURRAIENT ÊTRE UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE * QUE TOTALENERGIES ENVISAGE D'INTRODUIRE EN BOURSE SA FILIALE TOTALENERGIES EP CANADA AU S2 * QUE TOTALENERGIES A REÇU DES DIVIDENDES DE YAMAL LNG EN 2022 MAIS CELA DEVIENT DE PLUS EN PLUS COMPLEXE * QUE TOTALENERGIES EST SATISFAIT DES RÉSULTATS DE SON PARTENARIAT AVEC ADANI JUSQU'À PRÉSENT * QUE TOTALENERGIES ÉTUDIE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DANS LE GNL AUX ETATS-UNIS * QUE TOTALENERGIES PRENDRA SON TEMPS POUR RELANCER MOZAMBIQUE LNG S'IL CONSTATE DES HAUSSES DE COÛTS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)