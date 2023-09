TotalEnergies investit 300 M$ dans une co-entreprise avec Adani

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi un investissement de 300 millions de dollars (environ 280 millions d'euros) dans une co-entreprise dans les énergies renouvelables détenue à parts égales avec Adani Green Energy Limited (AGEL), filiale du conglomérat indien Adani. La co-entreprise disposera d'un portefeuille renouvelable total de 1.050 MWac, à la fois solaire et éolien, comprenant des actifs opérationnels, en construction et en développement, a indiqué le groupe dans un communiqué. La co-entreprise "permettra non seulement d'accélérer notre développement avec un accès direct à un large portefeuille d'actifs, mais aussi de contribuer à ce qu'AGEL devienne le leader indien des énergies renouvelables", a déclaré le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué. Il s'agit du premier accord conclu par TotalEnergies et Adani depuis la tourmente affrontée par le groupe indien après des accusations de fraude comptable en début d'année. Le groupe français avait dit en février dernier avoir une exposition "limitée" aux difficultés du conglomérat. (Rédigé par Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)