TotalEnergies fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain en France

TotalEnergies fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain en France













20 juin (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA : * TOTALENERGIES FOURNIRA DU BIOMÉTHANE CERTIFIÉ DURABLE À SAINT-GOBAIN EN FRANCE * TOTALENERGIES A SIGNÉ AVEC SAINT-GOBAIN FRANCE UN ACCORD DE VENTE (BIOMETHANE PURCHASE AGREEMENT) DE 100 GWH SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À PARTIR DE 2024 * SAINT-GOBAIN POURRA AINSI ATTESTER, DANS LE CADRE DU SYSTÈME D'ÉCHANGE DES QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE , DE LA DÉCARBONATION DE SES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES EN FRANC Texte original : https://bit.ly/3NDdJvF Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)