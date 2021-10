TotalEnergies : Forte hausse au troisième trimestre, le prix du gaz devrait rester élevé

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a publié jeudi des résultats en très forte hausse au titre du troisième trimestre 2021, grâce au renchérissement des hydrocarbures, et a dit s'attendre à un maintien de prix du gaz élevés jusqu'au printemps prochain en Europe et en Asie.

Le groupe pétrolier, qui se développe offensivement dans l'électricité et les énergies renouvelables, a également annoncé que sa production devrait s'établir entre 2,85 et 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au quatrième trimestre, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis le deuxième trimestre 2020.

TotalEnergies a enregistré au troisième trimestre un résultat net ajusté de 4,8 milliards de dollars (contre 848 millions au T3 2020) et un Ebitda ajusté de 11,2 milliards (multiplié par 2,1), avec une production de 2,814 Mbep/j (+4%).

Le groupe a confirmé son intention de procéder à 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au quatrième trimestre en raison des prix élevés des hydrocarbures.

(Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)