TotalEnergies fait évaluer son projet controversé en Ouganda-Tanzanie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a dit jeudi avoir confié à l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou une mission d'évaluation du programme d'acquisitions foncières mené dans le cadre de ses projets controversés d'exploitation pétrolière en Ouganda et d'oléoduc en Tanzanie. Les projets de forage pétrolier Tilenga et d'oléoduc EACOP (East African Crude Oil Pipeline), dirigés par le géant français des hydrocarbures en collaboration notamment avec les Etats ougandais et tanzanien, fait l'objet de vives critiques des organisations écologistes et de défense des droits humain. Human Rights Watch a dénoncé en juillet dernier un désastre environnemental et affirmé que la construction de l'oléoduc avait privé des dizaines de milliers de personnes de leur moyen de subsistance, en raison de l'expropriation de leurs terres et d'indemnisations insuffisantes et versées en retard. TotalEnergies, qui a rejeté ces accusations, a indiqué que son PDG, Patrick Pouyanné, avait confié à Lionel Zinsou, fondateur de la société de conseil Managing Partner de SouthBridge, le soin d'évaluer la façon dont a été mené le programme d'acquisition de 6.400 hectares de terrain en Ouganda et en Tanzanie, qui touche à sa fin, "ainsi que des actions de développement socio-économique accompagnant ce programme". L'économiste devra rendre son rapport d'évaluation d'ici fin avril, précise dans un communiqué TotalEnergies, qui s'engage à en partager les conclusions avec ses partenaires au sein des deux projets. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)