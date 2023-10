Totalenergies fait état d'une marge sur coûts variables au T3 de $95,1 par tonne pour le raffinage Europe

17 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE: * TROISIÈME TRIMESTRE 2023 : PRINCIPAUX INDICATEURS * MARGE SUR COÛTS VARIABLES, RAFFINAGE EUROPE AU T3 $95,1 /T * PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LA PRODUCTION D'HYDROCARBURES EST ANTICIPÉE À PRÈS DE 2,5 MBEP/J * PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LE RÉSULTAT DU SECTEUR INTEGRATED LNG EST ATTENDU EN LIGNE AVEC CELUI DU TRIMESTRE PRÉCÉDENT, DANS UN ENVIRONNEMENT GLOBALEMENT COMPARABLE * PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LES RÉSULTATS DU SECTEUR INTEGRATED POWER SONT ATTENDUS EN HAUSSE À PRÈS DE 500 M$ * PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LES RÉSULTATS DE L'AVAL BÉNÉFICIERONT DE LA HAUSSE DES MARGES DE RAFFINAGE EN EUROPE * PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: À NOTER L'ARRÊT NON PLANIFIÉ DE LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR DEPUIS LE MOIS D'AOÛT AUX ETATS-UNIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)