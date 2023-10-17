A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Totalenergies fait état d'une marge sur coûts variables au T3 de $95,1 par tonne pour le raffinage Europe

Totalenergies fait état d'une marge sur coûts variables au T3 de $95,1 par tonne pour le raffinage Europe

17 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE:

* TROISIÈME TRIMESTRE 2023 : PRINCIPAUX INDICATEURS

* MARGE SUR COÛTS VARIABLES, RAFFINAGE EUROPE AU T3 $95,1 /T

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LA PRODUCTION D'HYDROCARBURES EST ANTICIPÉE À PRÈS DE 2,5 MBEP/J

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LE RÉSULTAT DU SECTEUR INTEGRATED LNG EST ATTENDU EN LIGNE AVEC CELUI DU TRIMESTRE PRÉCÉDENT, DANS UN ENVIRONNEMENT GLOBALEMENT COMPARABLE

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LES RÉSULTATS DU SECTEUR INTEGRATED POWER SONT ATTENDUS EN HAUSSE À PRÈS DE 500 M$

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: LES RÉSULTATS DE L'AVAL BÉNÉFICIERONT DE LA HAUSSE DES MARGES DE RAFFINAGE EN EUROPE

* PRINCIPAUX ÉLÉMENTS AFFECTANT LES AGRÉGATS DU TRIMESTRE: À NOTER L'ARRÊT NON PLANIFIÉ DE LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR DEPUIS LE MOIS D'AOÛT AUX ETATS-UNIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Comparateur courtiers en ligne