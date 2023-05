TotalEnergies et TES vont développer une unité de production d’e-gaz de taille industrielle aux USA

31 mai (Reuters) - TotalEnergies SE: * ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES ET TES S'ASSOCIENT POUR DÉVELOPPER UNE UNITÉ DE PRODUCTION D'E-GAZ DE TAILLE INDUSTRIELLE * D'UNE CAPACITÉ DE PRODUCTION DE 100 000 À 200 000 TONNES PAR AN, CE PROJET SERA DÉTENU À PARTS ÉGALES PAR LES DEUX PARTENAIRES ET OPÉRÉ PAR TOTALENERGIES * TOTALENERGIES ET TES LANCENT LES ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENT ET ENVISAGENT UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT EN 2024 * CE PROJET BÉNÉFICIERA DE CRÉDITS D'IMPÔT AUX TERMES DE LA LOI DE 2022 SUR LA RÉDUCTION DE L'INFLATION (IRA)