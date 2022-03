Totalenergies et Sempra renforcent leur alliance en Amérique du Nord

31 mars (Reuters) - Totalenergies annonce jeudi dans un communiqué :

* TOTALENERGIES ET SEMPRA RENFORCENT LEUR ALLIANCE STRATÉGIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD POUR DÉVELOPPER LES EXPORTATIONS DE GNL ET LES RENOUVELABLES

* TOTALENERGIES ET SEMPRA ONT SIGNÉ DEUX PROTOCOLES D'ACCORD : L'UN POUR DÉVELOPPER AU MEXIQUE LE PROJET VISTA PACÍFICO LNG D'EXPORTATION DE GNL ET L'AUTRE POUR CODÉVELOPPER PLUSIEURS PROJETS RENOUVELABLES À TERRE ET EN MER

* L'ACCORD SUR VISTA PACIFICO LNG PRÉVOIT QUE TOTALENERGIES PUISSE ENLEVER UN TIERS DE SA PRODUCTION ET DEVENIR ACTIONNAIRE DU PROJET, AVEC UN PARTICIPATION D'AU MOINS 16,6%