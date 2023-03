TotalEnergies et Paprec développent une filière française de recyclage des films plastiques

15 mars (Reuters) - TotalEnergies SE: * PLATEFORME ZÉRO PÉTROLE DE GRANDPUITS : TOTALENERGIES ET PAPREC DÉVELOPPENT LA PREMIÈRE FILIÈRE FRANÇAISE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DES FILMS PLASTIQUES * CETTE USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE SERA MISE EN SERVICE EN 2024 * LES DEUX GROUPES ONT CONCLU UN ACCORD COMMERCIAL À LONG TERME POUR DÉVELOPPER LA PREMIÈRE FILIÈRE FRANÇAISE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DES DÉCHETS DE FILMS PLASTIQUES * CET ACCORD PERMET À TOTALENERGIES DE SÉCURISER L'APPROVISIONNEMENT DE LA FUTURE USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE DE DÉCHETS PLASTIQUES DE GRANDPUITS * CETTE USINE AURA UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE 15 000 TONNES DE DÉCHETS PAR AN Texte original: https://bit.ly/406rjLn Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)