TotalEnergies : et le climat ?

PARIS, 28 avril (Reuters) - TotalEnergies soumettra au vote de son assemblée générale une résolution déposée par des investisseurs pour lui demander de se fixer des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux tout en appelant ses actionnaires à la rejeter, a annoncé le groupe vendredi. Selon le projet de résolution déposé début avril par des investisseurs, qui détiennent selon le groupe moins de 1,4% du capital, les actionnaires diront lors de l'AG du 26 mai s'ils souhaitent que TotalEnergies aligne ses objectifs pour 2030 avec l'Accord de Paris sur le climat. "La résolution proposée n'apporte pas de réponse crédible aux enjeux du changement climatique et serait contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients", a estimé dans un communiqué la compagnie pétrolière et gazière, également très présente dans les énergies renouvelables. TotalEnergies a toutefois décidé d'inscrire le projet de résolution à l'ordre du jour de sa prochaine AG, "dans l'intérêt du dialogue actionnarial", sans l'agréer. Le groupe a confirmé en mars sa cible d'émissions liées à l'ensemble des produits utilisés par ses clients au niveau mondial, dites de "scope 3", qui s'établiraient à moins de 400 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt CO2e) en 2030, contre 389 Mt en 2022. Le "scope 3" représente environ 91% des émissions de TotalEnergies. Depuis plusieurs années, des ONG et certains investisseurs lui demandent de se fixer des objectifs plus contraignants de baisse de cet indicateur. Selon le consensus scientifique, le monde doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 43% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour espérer atteindre l'objectif de l'Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2oC par rapport aux niveaux préindustriels. "En visant les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits énergétiques vendus par TotalEnergies à ses clients (scope 3), l'adoption de cette résolution conduirait à rendre la compagnie responsable de ces émissions alors que l'usage de ces produits relève de la décision de ses clients", a fait valoir le groupe vendredi. "TotalEnergies ne fabrique ni avion, ni automobile, ni ciment ou acier mais fournit des produits énergétiques qui sont utilisés ou transformés par d'autres industries pour offrir des services ou des biens. La compagnie ne peut donc pas être tenue pour responsable de la réduction des émissions liées à l'usage des produits utilisés par ses clients." Malgré une AG fortement perturbée par des associations de défense de l'environnement, les actionnaires ont une nouvelle fois très largement validé en 2022 sa stratégie de transition vers la neutralité carbone, à hauteur de 89% des votes, pour laquelle il les consultera une fois encore cette année. Plusieurs associations, dont les Amis de la Terre France et Attac France, ont appelé mercredi à un blocage de l'AG du 26 mai au motif d'une "dangereuse stratégie expansionniste" de TotalEnergies, "conduisant vers toujours plus de nouveaux projets fossiles et de chaos climatique". (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)