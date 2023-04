TotalEnergies envisage une offre pour Neptune dans l'exploration de pétrole-Bloomberg

13 avril (Reuters) - TotalEnergies envisage une offre pour le groupe spécialisé dans l'exploration de pétrole et de gaz Neptune Energy Group, a rapporté jeudi Bloomberg. Le groupe français fait partie des potentiels candidats qui ont eu des discussions préliminaires avec Neptune, qui pourrait à l'occasion d'une transaction être évalué à plus de cinq milliards de dollars, ajoute l'agence de presse citant des personnes proches du dossier. Ni Total ni Neptune n'ont dans l'immédiat répondu à des demandes de commentaires de Reuters. (Reportage Radhika Anilkumar à Bangalore, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)