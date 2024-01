TotalEnergies dit que la production du champ gazier danois de Tyra reprendra en mars

COPENHAGUE (Reuters) - La production du champ gazier de Tyra au Danemark reprendra en mars 2024, a déclaré TotalEnergies dans un communiqué lundi. Le plus grand champ gazier du Danemark a été temporairement fermé pour être redéveloppé en 2019 et la production devrait démarrer le 31 mars, voire plus tôt dans le mois, a déclaré la major pétrolière française qui précise qu'il faudra quatre mois à la production pour atteindre son rythme maximum. Le champ redéveloppé, appelé Tyra II, devrait fournir 2,8 milliards de mètres cubes de gaz par an, avait déclaré précédemment TotalEnergies. (Reportage Stine Jacobsen à Copenhague et Nerijus Adomaitis à Oslo, version française Corentin Chappron)