TotalEnergies confirme un accord avec le gouvernement irakien

TotalEnergies confirme un accord avec le gouvernement irakien













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a confirmé mercredi un accord avec le gouvernement irakien sur une prise de participation de 30% de l'Irak dans un vaste projet du groupe énergétique français dans ce pays. "Le gouvernement irakien et TotalEnergies se sont mis d’accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet." Des sources avaient déclaré en janvier à Reuters que QatarEnergy cherchait également à acquérir une participation d'environ 30% dans le projet. Les accords prévoient que TotalEnergies et ses partenaires investiront environ 10 milliards de dollars, précise le groupe pétrolier. TotalEnergies et l'Irak ont signé en septembre 2021 un projet d'investissement, portant sur quatre projets dans le gaz naturel, l'énergie solaire et le retraitement de l'eau de mer dans la région de Bassorah, qui est resté longtemps au point mort en raison de différends sur les conditions du contrat. L'Irak souhaitait une participation de 40% dans le projet, alors que TotalEnergies voulait conserver une participation majoritaire. Finalement, des sources avaient indiqué mardi à Reuters que les deux parties s'étaient finalement mises d'accord sur une participation de 30%. (Rédigé par Bertrand Boucey et Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)