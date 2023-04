TotalEnergies confirme un accord avec le gouvernement irakien

TotalEnergies confirme un accord avec le gouvernement irakien













PARIS, 5 avril (Reuters) - TotalEnergies a confirmé mercredi un accord avec le gouvernement irakien sur une prise de participation de 30% de l'Irak dans un vaste projet du groupe énergétique français dans ce pays. "Le gouvernement irakien et TotalEnergies se sont mis d'accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet." (Rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)