21 décembre (Reuters) - TotalEnergies SE: * ECOSSE : TOTALENERGIES CÈDE 25,5% DU PARC ÉOLIEN OFFSHORE DE SEAGREEN À PTTEP * POUR UNE CONSIDÉRATION DE 522 MILLIONS DE LIVRES STERLING (689 MILLIONS DE DOLLARS) * TOTALENERGIES DÉTIENDRA DÉSORMAIS 25,5 % DE SEAGREEN AUX CÔTÉS DE PTTEP (25,5%) ET DE SSE RENEWABLES (49%) * CETTE TRANSACTION VALORISE SEAGREEN 4,3 MILLIARDS DE DOLLARS (À 100 %), SOIT UN MULTIPLE DE 13 FOIS L'EBITDA MOYEN ATTENDU SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES * PAR AILLEURS, TOTALENERGIES ET PTTEP ONT SIGNÉ UN ACCORD (MOU) VISANT À EXPLORER DES OPPORTUNITÉS COMMUNES DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES. * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)