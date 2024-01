TotalEnergies augmente ses participations dans deux blocs offshore en Namibie

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi la signature d'un accord avec Impact Oil and Gas Namibia en vue d'augmenter ses participations dans deux blocs offshore en Namibie. Après la finalisation de ces transactions, TotalEnergies détiendrait une participation de 45,25% sur le bloc 2913b, qui contient le gisement pétrolier dit "Venus", et une participation de 42,5% sur le bloc 2912, a précisé le groupe dans un communiqué. Impact conservera une participation de 9,5% sur chacun des permis. Le groupe compte partager cette participation supplémentaire avec son partenaire stratégique et membre du consortium QatarEnergy. "Impact sera remboursé des coûts précédemment déboursés au titre de ses participations, avec un versement de 99 millions de dollars (90,46 millions d'euros, Ndlr) au closing", ajoute le groupe. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)