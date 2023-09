TotalEnergies annonce un projet pétrolier de 200.000 b/j

TotalEnergies annonce un projet pétrolier de 200.000 b/j













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Totalenergies a annoncé mercredi un projet pétrolier de l'ordre de 200.000 barils par jour au large du Suriname et le lancement d'études de développement avec pour objectif une prise de décision sur le projet fin 2024. "Les études d'ingénierie de détail (feed) débuteront d'ici fin 2023 et la décision finale d'investissement est attendue pour la fin de l'année 2024 avec un objectif de production en 2028", dit le pétrolier français dans un communiqué. "TotalEnergies est l'opérateur du bloc 58, avec une participation de 50%, aux côtés d'APA Corporation (50%)" et ce projet représente un investissement d'environ 9 milliards de dollars, dit-il encore. (Rédaction de Gdansk, édité par Zhifan Liu)