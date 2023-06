TotalEnergies acquiert une participation dans une usine de GNL au Texas

Crédit photo © Reuters

par America Hernandez (Reuters) - TotalEnergies va acquérir une participation de 17,5% dans le promoteur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) NextDecade, a déclaré le groupe pétrolier mercredi, dans le cadre d'un accord plus large permettant au projet d'exportation Rio Grande de l'entreprise texane, longtemps retardé, de passer à l'étape de la construction. Le titre NextDecade prenait 12,3% à 5,76 dollars dans les échanges avant-Bourse. L'accord comprend une participation dans NextDecade en trois tranches pour un montant global de 219 millions de dollars (203 millions d'euros), qui renforce la position de TotalEnergies sur le marché. L'énergéticien français a pour objectif de vendre près de 50 millions de tonnes de GNL d'ici 2025. "Notre participation à ce projet ajoutera 5,4 millions de tonnes par an de GNL à notre portefeuille mondial, renforçant ainsi notre capacité à participer à la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Europe et à fournir à nos clients asiatiques une énergie alternative, deux fois moins émettrice que le charbon", a déclaré dans un communiqué Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies. TotalEnergies est le troisième acteur international du GNL, avec une part de marché d'environ 12% et un portefeuille mondial d'environ 50 millions de tonnes de GNL par an. La société a déclaré qu'elle visait à développer son activité de GNL de 3% par an et s'attend à ce que le gaz naturel représente la moitié de ses ventes d'énergie d'ici 2030. La demande pour le GNL américain a augmenté après que plusieurs pays ont ralenti leurs achats d'énergie russe et imposé des sanctions à Moscou après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, provoquant une course pour mettre en service davantage de terminaux d'exportation américains. NextDecade a déclaré avoir conclu des accords-cadres avec Global Infrastructure Partners (GIP) et TotalEnergies afin de faciliter la décision finale d'investissement pour le projet Rio Grande LNG, d'une valeur de 15,7 milliards de dollars, qui devrait être confirmée d'ici la fin juin. NextDecade prévoit de produire jusqu'à 27 millions de tonnes de GNL par an, avec une composante de séquestration du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La société texane a conclu des accords pour fournir du GNL à la société japonaise Itochu, aux grandes compagnies pétrolières Shell et Exxon Mobil, à Engie et à la société chinoise ENN. (Reportage Sudip Kar-Gupta, Curtis Williams, Scott DiSavino et Marwa Rashad à Londres, version française Kate Entringer et Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)