TotalEnergies acquiert un fabricant de biogaz en Pologne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé lundi l'acquisition du fabricant polonais de biogaz Polska Grupa Biogazowa (PGB) ainsi que l'acquisition de six projets en développement dans le solaire en Pologne. Le groupe énergétique français indique dans un communiqué que l'acquisition de PGB lui permet de porter sa capacité de production de biogaz à 1,1 térawatt-heure (TWh). TotalEnergies ajoute que les six projets en développement acquis en Pologne dans le solaire représentent une capacité de production de 200 mégawatts. (Rédigé par Matthieu Protard)