TotalEnergies acquiert la société de stockage par batterie Kyon Energy

TotalEnergies acquiert la société de stockage par batterie Kyon Energy













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé mardi le rachat de la totalité du capital de Kyon Energy, un développeur de systèmes de stockage par batteries basé en Allemagne. Cette acquisition se fait en contrepartie d’un paiement initial de 90 millions d’euros auquel s'ajouteront des compléments de prix liés à la réalisation d'objectifs de développement, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Cette acquisition va nous permettre d’accélérer le développement de nos activités Integrated Power en Allemagne, à la fois dans la production, le trading, l’agrégation et la commercialisation d’électricité bas carbone disponible 24h/24", a commenté Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, cité dans le communiqué. "Elle contribue ainsi directement à notre objectif d’atteindre une rentabilité (ROACE) de l’ordre de 12 % d’ici 2028 pour ce secteur d’activité", a-t-il ajouté. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)