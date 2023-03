TotalEnergies acquiert des actifs de Cepsa aux Emirats arabes unis

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé un accord avec la compagnie pétrolière Cepsa pour acquérir ses actifs amont aux Émirats arabes unis. L'accord porte sur une participation de 20% dans la concession offshore de SARB et Umm Lulu et une participation indirecte de 12,88% dans la concession de Mubarraz, détenue par Abu Dhabi Oil Company (ADOC), précise le groupe français. "L’acquisition d’une participation de 20% dans la concession de SARB et Umm Lulu s’inscrit pleinement dans notre stratégie, qui privilégie les actifs à bas coûts et faibles émissions", souligne Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, cité dans un communiqué. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)