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Totalenergies acquiert 200 sites de recharge du réseau Wenea en Espagne

Totalenergies acquiert 200 sites de recharge du réseau Wenea en Espagne

30 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE:

* ACQUIERT 200 SITES DE RECHARGE RAPIDE ET ULTRA RAPIDE DU RÉSEAU WENEA EN ESPAGNE

* TOTALENERGIES ET WENEA POURSUIVENT LEURS DISCUSSIONS POUR CONCLURE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN VUE DE METTRE EN COMMUN LEURS EXPERTISES ET LEURS COMPÉTENCES DANS LES INFRASTRUCTURES

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN VUE DE LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET LA MOBILITÉ POUR INVESTIR ENSEMBLE DANS LA CONSTRUCTION DE HUBS DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU ACTUEL Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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