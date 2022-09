TotalEnergies a observé une activité de drones "inhabituelle" près d'une plate-forme en mer du Nord

COPENHAGUE, 29 septembre (Reuters) - TotalEnergies a indiqué jeudi avoir observé une activité inhabituelle de drones près de sa plate-forme Halfdan B le 28 septembre en mer du Nord, a déclaré le groupe énergétique jeudi, confirmant une information de l'Agence danoise de l'énergie.

TotalEnergies a ajouté dans un communiqué avoir pris les mesures nécessaires conformément aux procédures de sécurité et être en dialogue étroit avec les autorités danoises.

Le Danemark a renforcé les mesures de sécurité de ses installations pétrolières et gazières après des fuites en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 attribuées par plusieurs pays européens à des sabotages. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Matthieu Protard)