Total sera aussi actif dans les renouvelables en 2021 qu'en 2020, selon son PDG

PARIS (Reuters) - Total sera aussi actif dans le secteur des énergies renouvelables en 2021 qu'il l'a été en 2020, a déclaré vendredi son PDG, Patrick Pouyanné.

Alors que Total accélère sa diversification dans l'électricité, le groupe a fait savoir fin septembre qu'il visait 35 gigawatts (GW) de capacités de production renouvelables en 2025, avec l'ambition d'une croissance de 10 GW par an au-delà, comme en 2020.

"Vous verrez dans les jours qui viennent que nous renforçons nos positions dans certains pays - aux Etats-Unis, en Inde, dans le biogaz -, donc nous continuerons de déployer notre stratégie en 2021 aussi activement qu'en 2020", a dit Patrick Pouyanné lors d'un forum organisé par Oddo BHF.

Le PDG de Total, dans un contexte de prix du baril affectés par la crise du coronavirus et de "décarbonation" des économies, a en outre redit que son groupe se concentrerait sur les projets pétroliers à bas coûts.

"Nous allons développer des champs, ou faire de l'exploration, seulement si nous pouvons assurer un seuil de rentabilité bas ("breakeven"), à moins de 20 dollars le baril", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont l'une des régions clés, mais le Brésil (...), où nous avons des champs géants, ainsi que ce que nous trouvons aujourd'hui au Suriname, pourrait être développé à moins de 20 dollars par baril. Et si on peut développer ces ressources à moins de 20 dollars le baril, on considère que ce sera résilient sur le long terme."

