Toshiba quitte la Bourse de Tokyo après 74 ans de cotation !

par Anton Bridge TOKYO, 20 décembre (Reuters) - Toshiba a quitté mercredi la Bourse de Tokyo après 74 ans de cotation et une décennie de bouleversements et de scandales qui ont entaché la réputation de l'une des plus grandes entreprises japonaises. Le conglomérat a été racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP), qui comprend également la société de services financiers Orix, la compagnie d'électricité Chubu Electric Power et le fabricant de puces Rohm. Ce rachat, d'un montant de 14 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros), remet Toshiba entre les mains d'un groupe japonais après des années de lutte contre des investisseurs activistes étrangers qui ont paralysé le fabricant de batteries, de puces et d'équipements nucléaires et de défense. Toshiba "va maintenant faire un grand pas vers un nouvel avenir avec un nouvel actionnaire", a déclaré la société dans un communiqué. Le directeur général Taro Shimada, qui restera en poste après le rachat, devrait recentrer le groupe sur les services numériques à forte marge. Selon Ulrike Schaede, professeur de commerce à l'université de Californie à San Diego, l'entreprise doit se retirer des activités à faible marge et développer des stratégies commerciales plus solides pour ses technologies de pointe. Toshiba a déjà commencé à négocier la bascule et s'est associé avec Rohm pour investir 2,7 milliards de dollars afin de produire conjointement des microprocesseurs. Quoiqu'il en soit, le gouvernement japonais surveillera avec attention la situation de l'entreprise, qui emploie environ 106.000 personnes et travaille dans des secteurs considérés comme essentiels à la sécurité nationale. (Reportage Anton Bridge, avec l'appui de Miho Uranaka et David Dolan, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)