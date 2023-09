Toshiba : Le succès de l'offre de Japan Industrial Partners ouvre la voie au retrait de la cote dès décembre

TOKYO (Reuters) - Toshiba a dit jeudi que l'offre publique d'achat de 14 milliards de dollars (13,1 milliards d'euros) lancée par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP) avait été couronnée de succès, ce qui ouvre la voie au retrait du conglomérat industriel japonais de la Bourse de Tokyo. Le consortium mené par JIP a reçu 78,65% des actions de Toshiba, ce qui lui confère une majorité de plus de deux tiers, suffisante pour évincer les autres actionnaires. L'opération, l'une des plus importantes au niveau mondial depuis le début de l'année, place Toshiba, dont les activités vont de l'énergie nucléaire aux technologies de défense, entre les mains d'investisseurs japonais, après des années de conflits avec des investisseurs activistes étrangers. Toshiba devrait être retiré de la cote dès le mois de décembre. Le groupe avait annoncé en mars un accord avec JIP après des semaines de discussion concernant une offre de rachat qui valorise le conglomérat à 2.000 milliards de yens et, bien que certains actionnaires aient été mécontents de ce prix, Toshiba a fait valoir qu'il n'y avait aucune perspective d'offre supérieure ou concurrente. "Nous sommes profondément reconnaissants à nombre de nos actionnaires d'avoir compris la position de la société", a déclaré jeudi Taro Shimada, directeur général de Toshiba, dans un communiqué. JIP, qui comprend 20 entreprises japonaises, dont le fabricant de puces Rohm, la société de services financiers Orix et Chubu Electric Power, prévoit de conserver le directeur général Shimada. Toshiba est dans la tourmente depuis 2015 en raison de scandales liés à ses comptes et sa gouvernance d'entreprise, de lourdes pertes ainsi que de frictions avec des actionnaires activistes qui ont conduit à un examen stratégique. (Reportage Makiko Yamazaki ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)