Toshiba a accepté une offre de rachat de 13,7 MdsE, rapporte Nikkei

par Makiko Yamazaki TOKYO (Reuters) - Le conseil d'administration de Toshiba a accepté jeudi une offre de rachat de 15 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros) émanant d'un consortium mené par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP), a rapporté le quotidien économique Nikkei. Si le rachat par JIP et les autres membres du consortium - dont Orix Corp, Rohm Co et Chubu Electric Power - aboutit, il s'agirait de la troisième transaction la plus importante au niveau mondial depuis le début de l'année, selon les données Refinitiv. Toshiba, conglomérat tentaculaire dont les activités vont de l'énergie nucléaire à la technologie de défense et qui détient 40% du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, s'est refusé à tout commentaire. Depuis 2015, Toshiba se trouve dans la tourmente en raison de scandales liés à ses comptes et sa gouvernance d'entreprise, de lourdes pertes ainsi que de frictions avec des actionnaires activistes qui ont conduit à un examen stratégique. "Cela met fin à des mois d'incertitude quant à l'éventualité d'un accord et à des années d'incertitude quant à la compréhension par le conseil d'administration du bon prix", a déclaré l'analyste Travis Lundy de Quiddity Advisors. "Cela permettrait à de nombreux (actionnaires) activistes de s'en sortir, même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient". Le mois dernier, le consortium mené par JIP a soumis une proposition de rachat contraignante, soutenue par des engagements de prêt de 10,6 milliards de dollars de la part de grandes banques. Il a fallu plusieurs semaines au conseil d'administration pour procéder à un vote sur la proposition de JIP, car certains membres du conseil n'étaient pas satisfaits du prix de l'offre, selon certaines sources. Le titre Toshiba a chuté de 12% cette année alors que l'indice Nikkei 225 a reculé de 2,2% sur la même période. (Reportage Makiko Yamazaki, avec la contribution de Kane Wu ; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)