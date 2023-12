Top14 : Bayonne s'offre le Racing 92 !

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Aviron Bayonnais crée l'exploit face au leader ! Les Basques se sont imposés face au Racing 92 à Jean-Dauger samedi pour le compte de la 11e journée de Top 14 (27-23). Après une première période très compliquée et un score de 17 à 3 en faveur des Racingmen, les hommes de Grégory Patat ont réagi pour finalement l'emporter dans les derniers instants de la rencontre. À la 79e minute, Rémy Baget inscrivait l'essai de la victoire pour permettre à son équipe de rester invaincu à domicile cette saison. Après sa défaite à Clermont quelques semaines plus tôt, le Racing 92 concède un deuxième revers en trois matchs et manque l'occasion de prendre de l'avance en tête du championnat. Bayonne grimpe à la 9e place.