Top 14 : Toulouse s'offre le Racing

par Sebastien Salpietro (iDalgo) En clôture de la 13e journée de Top 14, le Stade Toulousain est allé s'imposer à la Defense Arena face au Racing 92, leader (20-27). Pourtant, les Racingmen sont les mieux entrés dans la partie en marquant le premier essai de la partie par l'intermédiaire de Taofifenua (5'). Dupont lui a répondu dans la foulée pour nous amener à une première période très serrée (13-13 en faveur du Racing). Mais les Toulousains ont repris tambour battant le second acte en inscrivant dix points consécutifs pour se mettre définitivement à l'abri. À la 76e minute, Capuozzo scella la victoire des Haut-Garonnais qui sont les premiers à faire tomber les Ciel et Blanc à domicile. Ils grimpent également à la quatrième place et reviennent à quatre longueurs de leur adversaire du soir, leader du championnat de France.