Top 14 : les résultats de la deuxième journée de championnat (partie 1)

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette deuxième journée de championnat de Top 14, on a eu droit à du beau spectacle. Clermont n'y arrive toujours pas après une deuxième défaite de rang face à Castres (30-34) concédée dans les dernières minutes du match. Montpellier s'est rattrapé de son match nul face à Toulon en s'imposant facilement contre Brive (39-17). Lyon s'est incliné à l'extérieur contre Pau (21-17), malgré le carton rouge de Tagitagivalu. l'USAP de Perpignan, champion de Pro D2, signe son premier succès en championnat contre son homologue biarrot promu (33-20). Pour les prochains match, Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Français et La Rochelle défie le Racing 92 (21h05). La journée se terminera dimanche avec le choc tant attendu entre le Stade Toulousain, double tenant du titre, et le RC Toulon (21h05).