Top 14 : Le Stade Toulousain sur sa lancée !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Stade Toulousain est invincible en ce début de saison avec un 6e succès en 6 matchs. Les Toulousains se sont imposé cet après-midi contre la Section Paloise 38 - 10 à domicile.

Pourtant, à la mi-temps, la physionomie du match n'est pas celle espérée par les supporters du Stade. Les Palois mènent 7 - 0 grâce à un essai inscrit et transformé par Debaes (9').

Mais en seconde période, la défense paloise prend l'eau et les locaux passent la surmultipliée avec 5 essais inscrits. C'est d'abord Medard (48') qui commence le festival avec ensuite Jelonch (53', 66'), Arnold (60') et enfin Baille (75').

Les locaux repartent d'Ernest Wallon avec le point de bonus offensif en prime. Et au classement, les Toulousains caracolent toujours en tête devant l'UBB avec 7 points d'avance.