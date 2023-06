Top 14 : Le Stade Toulousain en finale !

Top 14 : Le Stade Toulousain en finale !













par Edouard Guala (iDalgo) La logique a été respectée. Le Stade Toulousain a déroulé contre le Racing 92 en demi-finale de la phase finale du Top 14 avec une victoire 41 à 14 contre le Racing. La première mi-temps a été à sens unique, les Noir et Rouge menaient déjà 20-0 sans que les Franciliens ne parviennent à mettre leur jeu en place. Les débats se sont ensuite équilibrés lors du second acte avec des essais de Fickou et Diallo en toute fin de rencontre. En face, Lebel, Maefou, Roumat, Retiere et Cros ont aplati d'en l'en-but adverse. Toulouse peut donc attendre patiemment la rencontre entre le Stade Rochelais et Bordeaux Bègles pour connaître son adversaire en finale.