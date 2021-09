Top 14 : le RC Toulon se balade contre le Stade Français

par Jerome Vinette (iDalgo)

Durant cette troisième semaine de Top 14, cette dernière s'achevait avec la rencontre entre le RC Toulon et le Stade Français au stade Mayol. Un match qui s'est soldé par une large victoire des Toulonnais (38-5) qui semblent s'être remis de leur lourde défaite contre le Stade Toulousain. Facundo Isa inscrit le premier essai de la partie (16e) suivi de l'ancien parisien, l'Italien Sergio Parisse (27e). Mené 17-0, le Stade Français n'a quasiment pas existé de tout le match. D'autant plus que les choses s'aggravaient avec les essais de Thomas Salles (45e) et d'Aymeric Luc (48e) mettent Toulon hors de portée des Parisiens. A 31-0, l'essai de Loïc Godener (58e) semblait redonner de l'espoir aux visiteurs mais les Toulonnais n'ont rien cédé jusqu'à la fin. Mike Sosene-Feagaï clôture le festival 5 derniers points inscrits à la 80e, et le RCT s'impose avec le bonus offensif.