Top 14 : Le LOU retrouve le succès

par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Lyonnais se donnent de l'air. Le LOU est venu à bout de Montpellier samedi lors de la 11e journée de Top 14 (20-18). À Gerland, les hommes de Fabien Gengenbacher ont profité de l'indiscipline adverse pour prendre l'avantage et mener 17 à 15 à la pause. Plus entreprenants dans le deuxième acte, les Montpelliérains n'ont pas sur concrétiser leurs offensives. Après deux défaites consécutives en championnat et un lourd revers concédé face à l'UBB la semaine dernière (46-10), Lyon retrouve la victoire et remonte à la 11e place. Vainqueur face à Castres lors de son dernier match, le MHR est toujours en quête d'un troisième succès cette saison et reste lanterne rouge.