TOP 14 : La Rochelle plie d'entrée face au Stade Toulousain

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En clôture de la première journée de Top 14, La Rochelle a chuté face à son ennemi juré, le Stade Toulousain Champion de France et d'Europe (16-20) à Marcel-Deflandre. La première mi-temps tournait pourtant à l'avantage des Rochelais après l'ouverture du score de Favre (18'). Les Varois restaient au contact grâce aux coups de bottes de Ramos (3', 14', 40') qui venaient punir la faiblesse des Maritimes sur les ballons portés. En tête au retour des vestiaires (10-9), les Bagnards ont même compté jusqu'à sept points d'avance grâce aux pénalités de Plisson (46', 52'), mais l'expulsion de Skelton pour un coup d'épaule mal placé (57') a changé la donne. Les Toulousains ont pris le contrôle du rythme de la rencontre et ont renversé leurs adversaires sur deux nouveaux coups de pied de Ramos (59', 74') et un exploit de Ntamack qui a transpercé la défense en solitaire (66'). La Rochelle décroche tout de même le bonus défensif, mais c'est une maigre compensation pour les hommes de Ronan O'Gara.