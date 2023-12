Top 14 : La Rochelle domine Toulouse

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Rochelle se réveille ! Le Stade Rochelais a vaincu le Stade Toulousain au stade Marcel-Deflandre samedi dans le choc de la 11e journée de Top 14 (29-8). Les Maritimes ont fait la différence en première période en se montrant particulièrement efficaces avec des essais de Levani Botia et Nathan Bollengier. Dans le deuxième acte, Dillyn Leyds a enfoncé le clou avant l'exclusion de Thomas Lavault à l'heure de jeu. Après trois défaites consécutives, la formation de Ronan O'Gara retrouve le succès et revient à une longueur de son adversaire du soir au classement. Le champion de France en titre et le champion d'Europe sont toujours en dehors du Top 6.