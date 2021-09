Top 14 de Rugby : L'UBB sans problème

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L'UBB n'a fait aucun détail face au Stade Français à domicile lors de la seconde journée de TOP 14. Les Bordelais se sont imposés 37 à 10 face aux Parisiens. Après une première mi-temps assez peu rythmée où les équipes inscrivent peu de points (6 - 0 pour l'UBB), la différence s'est fait en seconde période. Les locaux ont inscrit 4 essais et par conséquent glaner le point de bonus offensif. Ducuin a commencé le festival (53') puis Lam à l'heure de jeu permet aux locaux de creuser l'écart. Les visiteurs tentent tant bien que mal de réagir, mais l'essai de Latu (65') n'aura pas suffit. Seuteni (74') et Moefana (79') mettent fin aux espoirs des Parisiens en fin de partie. Au classement, l'UBB pointe désormais à la troisième place. Au contraire, le Stade Français enchaîne une deuxième défaite en deux rencontres et se classe dernier du classement.