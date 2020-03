Tokyo finit en hausse de près de 4%

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse vendredi, dans la foulée de la progression observée jeudi soir à Wall Street. L'indice Nikkei a gagné 3,88% à 19.389,43 points et affiche un bond de plus de 11% sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire jamais enregistrée.

Le Topix, plus large, a pris 4,3% à 1.459,49 points.

