Tokyo annonce la visite de Kishida à Kyiv pour rencontrer Zelensky

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Premier ministre japonais Fumio Kishida se rend à Kyiv pour y rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky, auprès duquel il va afficher la solidarité et le soutien du Japon à l'Ukraine en tant que membre du G7, a annoncé mardi le ministère japonais des Affaires étrangères. Fumio Kishida avait déclaré en janvier, lors d'une visite à Washington, que le sommet du G7 prévu en mai au Japon devait mettre en exergue la volonté des alliés à préserver l'ordre international et l'Etat de droit après l'invasion de l'Ukraine. D'après la chaîne de télévision publique japonaise NHK, citant des sources non identifiées, Fumio Kishida a pris la direction de l'Ukraine depuis l'Inde où il s'est entretenu avec son homologue Narendra Modi. NHK a par ailleurs diffusé des images montrant le dirigeant japonais monter à bord d'un train à Przemysl, ville polonaise frontalière de l'Ukraine. Cette visite surprise intervient alors que le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel de nouvelles discussions sont prévues dans la journée. Selon l'agence Kyodo, l'Ukraine a demandé en janvier à Fumio Kishida qu'il effectue un déplacement dans le pays, ce à quoi le Premier ministre japonais a répondu qu'il étudierait la proposition en fonction des circonstances. Les préparatifs d'une telle visite ont été rendus compliqués du fait de raisons sécuritaires et de contrôle des informations, a aussi rapporté Kyodo. Le ministère japonais des Affaires étrangères a fait savoir que Fumio Kishida effectuerait aussi une visite en Pologne avant de rentrer à Tokyo jeudi. (Reportage Junko Fujita, Yoshifumi Takemoto et Kentaro Sugiyama; version française Jean Terzian)