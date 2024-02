Tod's s'envole après une offre publique d'achat de L Catterton (LVMH)

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Tod's s'envole lundi en Bourse après l'annonce d'une offre publique d'achat de L Catterton, une société de capital investissement adossée à LVMH, en accord avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire du groupe italien. A la Bourse de Milan, vers 09h10 GMT, le titre grimpe de 17,05% à 42,56 euros, contre un gain de 0,6% pour l'indice FTSE MIB. A Paris, l'action LVMH avance de 0,33% contre une hausse de 0,30% pour l'indice CAC 40. Dans un communiqué publié samedi soir, L Catterton a dit viser l'acquisition de 36% du capital de Tod's pour un total de 512 millions d'euros, au prix de 43 euros par action, soit une prime de 17,6% par rapport au cours de clôture vendredi. La famille fondatrice du fabricant italien de chaussures de luxe tente avec cette nouvelle opération de retirer le titre de la cote. En 2022, la famille Della Valle avait proposé 40 euros par action pour racheter des parts de la société à d'autres investisseurs, avant d'abandonner le projet de retrait de la cote, n'étant pas parvenue à obtenir le soutien de 90% des actionnaires. Citi se demande toutefois si 43 euros par action "seront considérés comme suffisants pour ces mêmes actionnaires, au regard notamment du rajeunissement de la marque Tod's au cours des 12 derniers mois et de la valorisation sous-jacente de (la marque) Roger Vivier", rachetée par le groupe italien. (Rédigé par Federica Urso; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)